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Русич Медиа

Рекламная группа

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Размещение рекламы

Билборды, ситилайты, вывески, стелы, штендеры, реклама в метро, размещение в СМИ.

Изготовление рекламы

Объемные буквы, рекламная полиграфия, сувенирная продукция, широкоформатная печать.

Реклама на газелях

Эффективный вид рекламы, который не требует разрешения на размещение.

Услуги

Мы помогаем бизнесу разных размеров стать известнее, увеличить поток клиентов и поднять прибыль.

Наши клиенты

Мы гордимся работой, которую делаем для наших клиентов и готовы трудиться для вас.

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